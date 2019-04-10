Двое неизвестных пытались украсть скульптуру из «Русского музея»

Сотрудники Росгвардии предотвратили кражу скульптуры из «Русского музея» в Санкт-Петербурге, сообщил ТАСС официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, подозреваемые пытались забрать музейный экспонат с помощью крюка.

«Накануне сотрудник ВОХР, который находился на посту охраны Михайловского замка, увидел, что двое неизвестных пытаются спуститься по верёвке с моста через окружающий замок ров, где имеются ниши, в которых установлены скульптуры. На место происшествия были вызваны сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии», — сказал он.

По словам Грибакина, двое неизвестных были задержаны в момент, когда один из них, спустившись к воде по верёвке, пытался зацепить крюком скульптуру.

Напомним, в конце января из Третьяковской галереи украли картину Архипа Куинджи. Подозреваемого задержали менее чем через сутки после инцидента, полотно нашли.