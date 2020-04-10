Две трети российских регионов смягчили введённые из-за коронавируса запреты

В 56 из 85 российских регионов по состоянию на вечер 9 апреля были смягчены ограничительные меры, введённые для борьбы с распространением коронавируса, пишет ТАСС.

Большая часть регионов расширила список предприятий, которые могут работать во время выходных, объявленных в России до 30 апреля включительно. Например, в ХМАО и Чукотском автономном округе разрешили работать салонам красоты, автомойкам, шиномонтажным мастерским и адвокатам. Также регионы смягчили и некоторые ограничения всеобщего режима самоизоляции для жителей.

Напомним, президент Владимир Путин объявил выходные дни с сохранением зарплаты до 30 апреля включительно. Такие меры были приняты в рамках борьбы с распространением коронавируса. 8 апреля Путин во время онлайн-совещания с губернаторами заявил, что «сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы». Он призвал сформировать «чёткий, понятный перечень организаций, работа которых ограничена из-за повышенных рисков», а остальным производствам позволить «работать, естественно соблюдая все необходимые санитарные требования и нормы обеспечения безопасности».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».