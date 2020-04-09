Губернатор Свердловской области намерен смягчить режим самоизоляции в регионе

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил в своём Instagram, что готов уже в ближайшее время смягчить режим самоизоляции в регионе.

«Снова прочитал много вопросов и обращений с просьбами ослабить ограничительные меры и разрешить работать салонам красоты, страховым, магазинам одежды и компаниям из других сфер. С другой стороны, многих беспокоят собрания в церквях, во время которых люди могут заразить друг друга. Сейчас мы с правительством региона прорабатываем разные варианты, завтра я планирую подписать указ», — написал глава региона.

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