Два обязательных и один на выбор. Девятиклассникам могут сократить число основных предметов на ОГЭ в 2021 году

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил возможность сократить число сдаваемых предметов на ОГЭ в 2021 году. Планируется, что девятиклассникам нужно будет сдать два обязательных предмета и один на выбор.

Коме того, пишет ТАСС, отменять ОГЭ из-за пандемии, как в этом году, пока не планируется. Предложение необходимо согласовать с Министерством просвещения и Роспотребнадзором.