Два обязательных и один на выбор. Девятиклассникам могут сократить число основных предметов на ОГЭ в 2021 году

27.11.2020 19:39
Глава Рособрнадзора Анзор Музаев допустил возможность сократить число сдаваемых предметов на ОГЭ в 2021 году. Планируется, что девятиклассникам нужно будет сдать два обязательных предмета и один на выбор.
Коме того, пишет ТАСС, отменять ОГЭ из-за пандемии, как в этом году, пока не планируется. Предложение необходимо согласовать с Министерством просвещения и Роспотребнадзором.
- В 2020 году из-за пандемии коронавируса итоговые экзамены в 9-х классах были отменены, а оценки выставлялись на основании годовых.
- В России проведение итогового сочинения для выпускников 11-х классов, которое было запланировано на 2 декабря, будет перенесено на апрель 2021 года.