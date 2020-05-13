В Свердловской области из-за коронавируса отменят ОГЭ

Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов объявил об отмене в регионе основного государственного экзамена в 2020 году из-за пандемии коронавируса, пишет E1.ru.

«Нам понятно волнение родителей и учащихся. Могу сказать так: для девятиклассников ОГЭ будет отменён. В аттестат будут выставлять отметки по текущим результатам. По поводу одиннадцатиклассников — пока с 8 июня начинаются экзамены, но вопрос с датами ещё уточняется на федеральном уровне. Для проведения ЕГЭ в Свердловской области мы сегодня высчитываем необходимое количество дозаторов для рук, установок ультрафиолетового излучения. Все меры будут приняты. Рассадка детей будет изменена, чтобы обеспечить их полную безопасность», — сказал Юрий Биктуганов.

Кроме того, по его словам, во всех муниципалитетах разрабатываются возможности проведения последних звонков и выпускных в онлайн-режиме.

«На сегодняшний день в Свердловской области ситуация не улучшается, самое ценное — жизнь и здоровье наших детей. Дистанционное образование — вынужденная мера. Муниципальным образованиям мы рекомендовали последние недели организовать работу с использованием дистанционных технологий, не давать домашних заданий, не ставить отметок, повторять пройденный материал», — отметил Биктуганов.

Напомним, в Екатеринбурге учебный год в школах заканчивается 22 мая — для первоклассников, 29 мая — для учащихся всех других классов.

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