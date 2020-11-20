Тагильские выпускники напишут итоговое сочинение на три месяца позже

В России проведение итогового сочинения для выпускников 11-х классов, которое было запланировано на 2 декабря, будет перенесено на апрель 2021 года. Решение принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Также было принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Согласно расписанию, оно должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года в дистанционном формате.

Изменения в образовательный процесс были внесены на заседании оперативного штаба по предупреждению новой коронавирусной инфекции России. Минпросвещения РФ и Рособрнадзор подготовят нормативный правовой акт.

Успешное написание итогового сочинения для выпускников 11-х классов является допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения могут выбрать написание изложения.