«Достаточно предъявить пенсионное удостоверение». МегаФон предложил пенсионерам Нижнего Тагила постоянную скидку на связь

МегаФон предоставил пенсионерам Нижнего Тагила постоянно действующую скидку на связь. Ранее эта услуга оказалась очень востребованной в Москве, и её решено запустить во всех регионах. Любой тариф основной линейки #БезПереплат теперь можно подключить со скидкой 20%. В компании рассказали, что условия тарифов позволяют бесплатно общаться в мессенджерах и совершать внутрисетевые звонки даже при отрицательном балансе.

«Около 60% абонентов пенсионного возраста в сети МегаФона — владельцы смартфонов, активно использующие возможности мобильного интернета. Самые популярные ресурсы у этой категории абонентов — WhatsApp, "Одноклассники" и YouTube. Мы не ограничиваем абонентов определённым льготным тарифом, а даём возможность подключить со скидкой 20% любой тариф из линейки #БезПереплат с учётом индивидуальных особенностей потребления — с необходимым количеством звонков и интернета. Условия тарифов позволяют всегда оставаться на связи — звонки на все номера МегаФона и общение в мессенджерах бесплатны даже при нулевом балансе», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Воспользоваться скидкой могут действующие и новые абоненты МегаФона, как граждане пенсионного возраста, так и досрочно вышедшие на пенсию.

«Во все тарифы линейки #БезПереплат бесплатно включена защита от нежелательных подписок. Независимо от выбранного тарифа, мессенджеры и внутрисетевые звонки не расходуют основной пакет и остаются доступными даже при нулевом и отрицательном балансе в течение месяца. В случае, если абонент не израсходовал часть минут и гигабайт из пакета, он может перенести их в копилку и использовать в любой момент», — рассказали в МегаФоне.

Чтобы подключиться к тарифу и получить скидку, достаточно предъявить пенсионное удостоверение в любом салоне МегаФона. Весь процесс займёт не более 15 минут. По одному пенсионному удостоверению можно подключить только один абонентский номер.

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