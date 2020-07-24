Домашняя вечеринка в мексиканском стиле: инструкция «Афиши МС»

В эту пятницу предлагаем отправиться в жгучую Мексику! На родину любителей красного перца и зажигательного мариачи. Подготовили для вас рецепты буррито и фахитос, фильмы нового мексиканского кино. А ещё мы собрали плейлист с традиционной музыкой мексиканцев для долгих и ярких танцев.

Рецепты

Мексиканская еда — это сочетание традиционной кулинарной школы ацтеков и Испании. Сегодня для многих кухня Мексики ассоциируется прежде всего с перцем чили, кукурузой и острыми соусами. Мы подготовили для вас традиционные блюда с тортильей — это, конечно же, знаменитый буррито и фахитос с соусом сальса.

Буррито

Ингредиенты:

— кукурузные тортильи, 4-5 штук;

— куриное филе, 300 г;

— фасоль консервированная, 150 г;

— кукуруза консервированная, 150 г;

— помидоры 300 г;

— перец болгарский, 1 шт.;

— сыр, 200 г;

— лук зелёный;

— чеснок, 3 зубчика;

— перец чили, ½ ч. ложки.

Приготовление:

1. Мелко нарезать лук и чеснок, а затем обжарить на среднем огне 2 минуты.

2. Курицу нарезать на небольшие кусочки и обжарить на сильном огне 2–3 минуты до появления румяной корочки. Посолить по вкусу и перемешать.

3. К курице добавить лук, чеснок и нарезанный перец. Обжарить на среднем огне 3 минуты.

В сковороду добавить фасоль, кукурузу, молотый перец, чили и помидоры. Помидоры заранее очистить от кожуры и мелко нарезать. Все ингредиенты перемешать и обжарить на среднем огне 3 минуты.

4. На крупной тёрке натереть сыр, добавить в сковороду и перемешать. Как только сыр расплавится, снять сковороду с огня.

5. На лепёшки выложить 3–4 столовых ложки приготовленной начинки и завернуть.

6. Буррито можно обжарить с двух сторон на сковороде и обернуть фольгой или пергаментом, чтобы начинка не вытекла.

Фахитос

Ингредиенты:

— свинина, 700 г;

— зелёный и красный перец, 3 шт.;

— луковица, 2 шт.;

— зелёный лук, 1 пучок;

— яблочный уксус, ¼ стакана;

— апельсиновый сок, ¼ стакана;

— чеснок, 4 зубчика;

— сушёный орегано по вкусу;

— молотая зира по вкусу;

— молотая корица по вкусу;

— свежемолотый чёрный перец;

— соль;

— лепёшки;

— перец чили, 2 шт.;

— кинза, 5 веточек;

— помидоры, 2 шт.

Приготовление:

1. Мясо нарезать тонкими полосками и положить в отдельную миску.

2. Очистить чеснок и положить в блендер. Добавить уксус, апельсиновый сок, соль, чёрный перец, орегано, зиру, корицу и хлопья чили. Все ингредиенты смешать до однородности.

3. Получившимся маринадом залить свинину, перемешать, накрыть крышкой и убрать в холодильник на 1–2 часа.

4. Перец очистить от семян и нарезать полосками, луковицу также очистить и нарезать перьями. Зелёный лук порезать на кусочки по 5 см. На сковороде обжарить ингредиенты до мягкости.

5. Чтобы приготовить соус сальса, требуется порезать перец чили и мелко нарезать, а помидоры и лук нарезать маленькими кубиками. Кинзу порубить. Овощи переложить в миску, полить соком лайма и посолить, а затем оставить мариноваться 10–20 минут.

6. В сковороду добавить масло, положить кусочки свинины и пожарить на сильном огне до золотистой корочки. Добавить обжаренные овощи, перемешать и тушить ещё 3 минуты.

7. Блюдо следует подавать на сковороде. Можно заранее подогреть лепёшки и подать их со сметаной. Фахитос едят так: на лепёшку положить немного мяса с овощами, добавить сальсу, сбрызнуть соком лайма и свернуть в трубочку.

Кино

На этот раз знакомим вас с мексиканской новой волной. Выбрали фильмы, которые считаются ключевыми в истории нового кинематографа Мексики. Предлагаем посмотреть любовную драму с магическим реализмом и роуд-муви о социальных и политических проблемах Мексики.

«Как вода для шоколада» Альфонсо Арау

Это история о девушке по имени Тита, которой не дали согласие выйти замуж за её возлюбленного, и теперь она вынуждена наблюдать за тем, как любимый женится на её сестре, чтобы остаться рядом с главной героиней. Чтобы поскорее справиться со своими переживаниями, Тита увлеклась своим любимым делом — кулинарией. Но она не знала, что её еда способна творить настоящие чудеса и влиять на жизни тех, кто её попробует. Картина наполнена магическим реализмом и притягивает зрителя своей причудливостью.

«И твою маму тоже» Альфонсо Куарона

Поначалу кажется, что это обычный роуд-муви, по сюжету которого двое подростков отправляются в беззаботное путешествие. Герои ездят по Мексике в поисках приключений, пьют алкоголь и ходят на вечеринки. Но на самом деле картина постепенно погружает в напряжённую социальную и политическую жизни Мексики.

Музыка

Мариачи — один из самых популярных жанров традиционной мексиканской музыки. Он славится своим прекрасным звучанием гитаррона, аккордеона, трубы и струнных инструментов. А ещё эту музыку играют в расшитых золотом или серебром костюмах и в шляпах-сомбреро, поэтому советуем найти подходящий наряд и устроить настоящий мексиканский вечер!