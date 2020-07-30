«Должны сначала понять, в чём они обвиняются»: Кремль впервые отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

В Кремле знают о задержании в Белоруссии 33 граждан России, которых Минск считает сотрудниками частной военной компании (ЧВК) Вагнера, и ждут от Минска «исчерпывающую информацию», заявил РБК пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет, а информация о том, что «какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то, чтобы дестабилизировать», — это «инсинуации». Он напомнил о встрече представителей МИДа Белоруссии с послом России Дмитрием Мезенцевым.

«Рассчитываем, что по результатам общения получим исчерпывающую информацию», — отметил пресс-секретарь.

На просьбу журналистов прокомментировать данные о том, что среди задержанных есть граждане Украины, Песков ответил, что Кремль «не признаёт их украинского гражданства, они граждане России».

«Мы должны сначала понять, в чём они обвиняются», — добавил пресс-секретарь.

Журналисты также задали Пескову вопрос о том, почему в России не преследуют ЧВК Вагнера за участие в боевых действиях в Донбассе.

«А что такое ЧВК Вагнера? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия, как ЧВК, нет», — ответил пресс-секретарь.

При этом он пообещал, что Кремль учтёт заявление писателя Захара Прилепина, по словам которого среди задержанных есть «два или три бойца», которые служили вместе с ним в Донбассе.

Напомним, накануне власти Беларуси объявили о задержании 33 россиян — наёмников ЧВК «Вагнер». По версии местных спецслужб, они приехали в страну «для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании». Позже госсекретарь Совбеза Беларуси Андрей Равков сообщил, что в отношении наёмников частной военной компании «Вагнер», задержанных 29 июля в Беларуси, возбуждено уголовное дело о подготовке терактов.