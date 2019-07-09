«До миллиарда рублей под 5% годовых». В Нижнем Тагиле начался приём заявок от бизнесменов для включения в госпрограмму развития моногородов

В Нижнем Тагиле начался приём заявок от предпринимателей для участия в госпрограмме развития моногородов на 2019-2024 годы. В рамках неё предполагается предоставление займов от 5 до 250 млн рублей под 0% годовых до 15 лет и займов от 250 млн до миллиарда рублей под 5% годовых до 15 лет. Также бизнесмены могут рассчитывать на финансирование инвестиционных проектов и рефинансирование текущих кредитов инициатора инвестпроекта.

Меры и условия поддержки расширены Фондом развития моногородов и Минэкономразвития России. Заявки для включения в госпрограмму необходимо направлять в отдел по разработке и контролю за реализацией инвестпроектов экономического управления в мэрии Нижнего Тагила (invest_nt@mail.ru). Более подробную информацию можно узнать на сайте фонда.