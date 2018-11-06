До конца года в Нижнем Тагиле должны отловить более двухсот бездомных собак

Мэрия Нижнего Тагила разместила на портале госзакупок тендер на отлов, содержание и транспортировку 224 безнадзорных собак. Согласно конкурсной документации, до конца года подрядчик должен усыпить 180 особей, стерилизовать 11 собак и 33 животных содержать в течение месяца.

Напомним, в середине октября начальник управления горхозяйством Владимир Юрченко заявил, что за девять месяцев 2018 года в Нижнем Тагиле ООО «Универсалремонт» из Артёмовска и местному благотворительному фонду «Добрые руки» удалось отловить 1296 бездомных собак. При этом чиновник со ссылкой на общественников отметил, что сегодня в городе остаются на улице порядка 10–12 тысяч беспризорных собак. Мэрии «удаётся лишь снижать обострение в разных районах города» на те деньги, которые поступают в муниципалитет из области. В этом году чиновники получили на отлов животных от региональных властей 8,3 миллиона рублей. Но этого недостаточно для решения проблемы, отмечают в мэрии, поскольку деньги муниципалитетам на отлов собак выделяют исходя из количества горожан, а не бездомных животных.

В конце октября прокуратура Дзержинского района внесла представление в адрес главы города после того, как стая бездомных собак покусала четырёхлетнего ребёнка. Помимо этого, ведомство через суд обязало заплатить пять тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родителям пострадавшего.