«Высаживали десант и чистили город». Более 10 000 бездомных собак нужно отловить в Нижнем Тагиле

За девять месяцев 2018 года в Нижнем Тагиле ООО «Универсалремонт» из Артёмовска и местному благотворительному фонду «Добрые руки» удалось отловить 1296 бездомных собак. Об этом сегодня, 18 октября, на думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил начальник управления горхозяйством Владимир Юрченко. Он отметил со ссылкой на общественников, что сегодня в Тагиле остаются на улице порядка 10-12 тысяч беспризорных собак. Мэрии «удаётся лишь снижать обострение в разных районах города» на те деньги, которые поступают в муниципалитет из области. В этом году чиновники получили на отлов животных от региональных властей 8,3 миллиона рублей. В ближайшее время мэрия разыграет дополнительные 709,2 тысячи рублей. Но этого недостаточно для решения проблемы, отмечают в мэрии, поскольку деньги муниципалитетам на отлов собак выделяют исходя из количества горожан, а не бездомных животных. Чиновники отметили, что в некоторых муниципалитетах для борьбы с расплодившимися собаками пришлось «высаживать десант и чистить город».

«В 2014 году мы отловили 2216 собак, в 2015-м — 2020, в 2016-м — 1439, в 2017-м — 1901. Почему раньше цифра была больше, ни для кого не секрет — мы их просто отстреливали. С 2016 года мы работаем в соответствии с новыми требованиями законодательства. Деньги тратятся не только на отлов, но также на транспортировку, содержание, стерилизацию, эвтаназию и утилизацию трупов. Это наша гуманная схема, полгода мы должны собачку кормить, поить, ухаживать за ней. Львиная доля денег идёт на содержание. В США только 21 день их держат, а потом усыпляют, если не удаётся пристроить. У нас полгода, и я считаю, что это неправильно», — отметил начальник управления городским хозяйством.

Сегодня в Нижнем Тагиле нет пункта для временной передержки собак. Всех пойманных животных в течение полугода содержат подрядчики муниципальных контрактов «Универсалремонт» и «Добрые руки». На строительство собственного пункта передержки, по словам Юрченко, нужно более 100 миллионов рублей. «У нас для заключённых такие условия не создаются в местах лишения свободы», — отметил чиновник.

Жители Нижнего Тагила ежемесячно оставляют на официальном сайте города десятки жалоб о стаях бездомных животных, нападающих на людей. В октябре горожане сообщали о собаках на улицах Пархоменко, Коминтерна, Тимирязева, Восточное шоссе, Окуджавы, Гвардейской. Выезды бригады по отлову собак осуществляются по заказ-нарядам «Службы заказчика городского хозяйства», которые выписываются по заявлениям, поступающим в администрацию города, а также сообщениям из ЕДДС.

Депутаты НТГД попросили чиновников разработать и внести на рассмотрение коллегиального органа проект изменений в нормативно-правовые акты, которые помогут сделать борьбу с бездомными животными более эффективной.