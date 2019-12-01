«Для многих наших игроков сегодня сбылась мечта – сыграть за главную команду города». Алексей Фетисов дал первое интервью в качестве главного тренера обновлённой хоккейной команды СК «Спутник» из Нижнего Тагила

Главный тренер хоккейной команды спортивного клуба «Спутник» Алексей Фетисов дал АН «Между строк» эксклюзивное интервью поле победы в первом туре чемпионата Свердловкой области над «Титаном» из Верхней Салды.

«Команда практически полностью состоит из воспитанников нашей школы, за исключением Антона Алексеева, который очень долгое время живёт в Нижнем Тагиле и хорошо знаком нашим болельщикам, — рассказал АН “Между строк” Фетисов. — Остальные все прошли школу “Спутника”. У нас сейчас играют двое парней 2001 года рождения, ещё двое на подходе. Все, в основном, энтузиасты. Те, кто неравнодушен к хоккею, кто хочет играть в хоккей, те к нам сами пришли. Тот же Виталий Ситников (выступавший в КХЛ с 2007 по 2013 год – Прим. ред.) решил просто по своей инициативе нам помочь. Очень рад, что было очень много болельщиков, даже больше, чем обычно бывает в ВХЛ. Видно, что Нижний Тагил любит хоккей, соскучился по нему. Да, у ребят что-то получается, что-то пока не получается, но мы над этим работаем. Нужно понимать, что это любительский уровень.

Было много ребят на просмотре, кто-то нам не подошёл, сейчас у нас в обойме 28 человек. Результатом первой игры доволен, хотя выигрывать должны были с более крупным счётом. Но вратарь соперников сыграл очень хорошо, впрочем, как и наш голкипер. Думаю, что от игры к игре будем прибавлять. Для некоторых игроков была слишком большая пауза. Тот же Антон Алексеев последнюю свои игру провёл года три назад. Молодёжь себя проявила неплохо. Они столько болельщиков на своих играх никогда и не видели. Думаю, что для многих из них сегодня сбылась мечта — сыграть за главную команду “Спутника” и родного города. У всех глаза горят, поэтому перед каждой игрой настраиваемся только на победу».

Алексей Фетисов — воспитанник нижнетагильской хоккейной школы «Спутник». За «Спутник» сыграл 14 сезонов (с 1992 по 2006 год) — 622 матча. Третий снайпер «Спутника» за всю историю команды — 247 шайб. Несколько сезонов возглавлял тагильскую команду в ВХЛ.

Фото: Максим Вирясов