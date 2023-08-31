Для Екатеринбурга 30, но больших, для Нижнего Тагила 53, но маленьких. Город получит новые автобусы, они должны выйти на маршруты до конца февраля

Парк общественного транспорта Нижнего Тагила пополнится 35 средними и 18 малыми автобусами, они должны выйти на маршруты до конца февраля 2024 года, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

«Мы утверждаем перечень мероприятий для приобретения автобусов в рамках специального казначейского кредита. Всего будет приобретено более 300 автобусов, которые выйдут на муниципальные и межмуниципальные маршруты», — отметил губернатор Евгений Куйвашев на сегодняшнем заседании правительства региона.

Планируется закупка автобусов малого, среднего и большого класса для обслуживания 180 маршрутов. Для Екатеринбурга купят 30 больших автобусов, для посёлка Арти — 10 малых. Каменск-Уральский получит 20 больших и два средних автобуса. Ивдель, Волчанск, Красноуральск и Краснотурьинск — по два средних автобуса, Ирбит — 11, Сысерть — 12. Девять средних и восемь малых автобусов будут направлены в Талицу. Ещё два средних и три малых новых автобуса выйдут на маршруты в Арамиле. Четыре средних автобуса получит Североуральск и один — Карпинск. Для работы на межмуниципальных маршрутах планируется приобрести 96 средних автобусов и 61 малый.

Ранее первый вице-мэр Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин заявлял, что городские власти ещё не определись с тем, кто и как будет эксплуатировать новые автобусы.

«Автобус купить — это одно, а дальше-то что делать? Решения пока нет, много вопросов с инфраструктурой: где-то надо обслуживать, автобусы должны находиться на одной площадке. Должны работать инженеры, механики, медики, должна быть проверка перед выходом на линию», — отметил первый вице-мэр.

Для решения проблемы в городе хотят возродить муниципальное автотранспортное предприятие. Для этого создают рабочую группу, которая займётся вопросом. Возглавит команду специалистов вице-мэр по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов. Чтобы создать МУП, необходимо не только восстановить собственный автопарк, но и оборудовать площадку, где его будут обслуживать и оставлять на хранение, нанять штат специалистов, которые будут обслуживать и проверять транспорт перед выходом на линию, найти водителей, нехватку которых пассажиры ощущают ежедневно.

Ранее глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев предложил забрать непопулярные автобусные маршруты в городе у частных компаний-перевозчиков и передать их подконтрольной муниципалитету структуре. Также мэр заявил о катастрофической нехватке водителей на городских маршрутах.