ДК НТМК объявляет о наборе в творческие коллективы

Ваш ребёнок научился танцевать раньше, чем ходить, а может, его крики напоминают вам до-диез пятой октавы? Или вы сами с лёгкостью берёте все па и не знаете, что с этим делать? У нас есть решение! ДК НТМК с радостью объявляет о наборе в творческие коллективы!
Наши опытные педагоги направят безудержную творческую энергию в нужное русло.
Занятия хореографией обеспечат вашему чаду отличное физическое развитие, крепкое здоровье и хорошее настроение с самого детства! Посещение вокальной студии подарит великолепный музыкальный слух и поставленный голос.
Помимо приобретения знаний и навыков на занятиях в коллективах, практически все мальчишки и девчонки регулярно выступают на сцене как в самом дворце, так и за его пределами. А ещё участвуют в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях и семинарах.
Но самое главное — учатся дружить, понимать и любить искусство, творчество и культуру, осознают ценность собственного труда и личного вклада в деятельность коллектива.
С радостью примем вас и ваших талантливых детей в нашу большую творческую семью.
Подробности о приёме в творческие коллективы ДК НТМК на новый творческий сезон:
Образцовый коллектив вокально-хореографическая студия «Паприка»
Художественный руководитель Анна Владимировна Иванова, 8 (982) 702-33-26.
Дополнительный набор во все концертные группы на конкурсной основе.
- Младший концертный состав (5-7 лет)
- Младший концертный состав (8-10 лет)
- Средний концертный состав (12-14 лет)
- Старший концертный состав (15-18 лет)
Прослушивание с 21.08 по 31.08 (точная информация на вахте ДК НТМК
(тел. 23-13-13) и на сайте www.dkntmk.ru).
Арт-проект «Танц-артерия»
Художественный руководитель Мария Яковлевна Кряжева, 8 (912) 217-24-31.
Набор 3-5 лет, подготовительная группа.
Добор в концертные группы с подготовкой, по предварительному просмотру.
Организационное собрание 05.09.2023 в 18:00.
Народный коллектив Шоу-балет «Альянс»
Художественный руководитель Баранова Наталья Юрьевна.
Педагог Наталья Владимировна Третьякова, 8 (906) 808-44-31.
Набор детей 4-6 лет.
Организационное собрание 04.09.2023 в 19:00.
Школа балета «Реверанс»
Художественный руководитель Ольга Васильевна Рыбакина, 8 (909) 004-06-36.
Набор детей 3-11 лет, детей 11-14 лет с танцевальной или гимнастической подготовкой.
Организационное собрание 08.09.2023 в 18:30.
Студия танца «VictoryDance»
Художественный руководитель Виктория Викторовна Чистякова, 8 (906) 858-64-78.
Художественный руководитель Александр Сергеевич Чистяков, 8 (906) 857-63-52.
Дополнительный набор в группы 4-5, 6-8, 10+ лет по предварительному просмотру.
Отделение «Центр Танцевального Спорта» ДК НТМК .
Дополнительный набор мальчики и девочки 7-9 лет.
Организационное собрание 28.08.2023 в 18:30.
Хобби-класс шоу-балета «Альянс»
Екатерина Андреевна Дубских, 8 (922) 214-42-20.
Набор всех желающих возраста 25+ на постоянной основе.
Информация по телефонам: 23-13-13 (вахта), 23-10-91, Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1.