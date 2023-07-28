ДК НТМК объявляет о наборе в творческие коллективы

Ваш ребёнок научился танцевать раньше, чем ходить, а может, его крики напоминают вам до-диез пятой октавы? Или вы сами с лёгкостью берёте все па и не знаете, что с этим делать? У нас есть решение! ДК НТМК с радостью объявляет о наборе в творческие коллективы!

Наши опытные педагоги направят безудержную творческую энергию в нужное русло.

Занятия хореографией обеспечат вашему чаду отличное физическое развитие, крепкое здоровье и хорошее настроение с самого детства! Посещение вокальной студии подарит великолепный музыкальный слух и поставленный голос.

Помимо приобретения знаний и навыков на занятиях в коллективах, практически все мальчишки и девчонки регулярно выступают на сцене как в самом дворце, так и за его пределами. А ещё участвуют в международных и всероссийских конкурсах, фестивалях и семинарах.

Но самое главное — учатся дружить, понимать и любить искусство, творчество и культуру, осознают ценность собственного труда и личного вклада в деятельность коллектива.

С радостью примем вас и ваших талантливых детей в нашу большую творческую семью.

Подробности о приёме в творческие коллективы ДК НТМК на новый творческий сезон:

Образцовый коллектив вокально-хореографическая студия «Паприка»

Художественный руководитель Анна Владимировна Иванова, 8 (982) 702-33-26.

Дополнительный набор во все концертные группы на конкурсной основе.

Младший концертный состав (5-7 лет)

Младший концертный состав (8-10 лет)

Средний концертный состав (12-14 лет)

Старший концертный состав (15-18 лет)

Прослушивание с 21.08 по 31.08 (точная информация на вахте ДК НТМК

(тел. 23-13-13) и на сайте www.dkntmk.ru).

Арт-проект «Танц-артерия»

Художественный руководитель Мария Яковлевна Кряжева, 8 (912) 217-24-31.

Набор 3-5 лет, подготовительная группа.

Добор в концертные группы с подготовкой, по предварительному просмотру.

Организационное собрание 05.09.2023 в 18:00.

Народный коллектив Шоу-балет «Альянс»

Художественный руководитель Баранова Наталья Юрьевна.

Педагог Наталья Владимировна Третьякова, 8 (906) 808-44-31.

Набор детей 4-6 лет.

Организационное собрание 04.09.2023 в 19:00.

Школа балета «Реверанс»

Художественный руководитель Ольга Васильевна Рыбакина, 8 (909) 004-06-36.

Набор детей 3-11 лет, детей 11-14 лет с танцевальной или гимнастической подготовкой.

Организационное собрание 08.09.2023 в 18:30.

Студия танца «VictoryDance»

Художественный руководитель Виктория Викторовна Чистякова, 8 (906) 858-64-78.

Художественный руководитель Александр Сергеевич Чистяков, 8 (906) 857-63-52.

Дополнительный набор в группы 4-5, 6-8, 10+ лет по предварительному просмотру.

Отделение «Центр Танцевального Спорта» ДК НТМК .

Дополнительный набор мальчики и девочки 7-9 лет.

Организационное собрание 28.08.2023 в 18:30.

Хобби-класс шоу-балета «Альянс»

Екатерина Андреевна Дубских, 8 (922) 214-42-20.

Набор всех желающих возраста 25+ на постоянной основе.

Информация по телефонам: 23-13-13 (вахта), 23-10-91, Нижний Тагил, ул. Металлургов, 1.