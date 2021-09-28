Девочку, которую два года разыскивали судебные приставы Нижнего Тагила, вернули родной маме

Трёхлетнюю Полину, которую с августа прошлого года разыскивали судебные приставы Нижнего Тагила, вернули матери. Об этом в своих соцсетях сообщает НПО «Защитники детства».

Руководитель правозащитной организации Александра Марова разместила на своей странице в соцсетях сообщение: «Наша Настя и Полина вместе! После почти двух лет разлуки!» Женщина также поблагодарила правоохранителей за слаженную и профессиональную работу в непростой ситуации.

Напомним, родители ребёнка Анастасия и Георгий приехали в Нижний Тагил с Украины. В 2018 году супруги развелись, но мирно договориться о совместном воспитании дочери не смогли. Когда Полине было чуть больше года, отец вместе со своей сожительницей силой отнял девочку у мамы. 4 февраля 2020 года Свердловский областной суд вынес окончательное решение о том, что ребёнок должен воспитываться матерью, однако бывший супруг категорически отказывался выполнять это решение.

Экс-супруги становились героями шоу Первого канала «Мужское/женское». Ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская возмутились, что мужчина игнорирует законы Российской Федерации, и попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева лично разобраться в этой истории.

Поскольку в последнее время отец девочки вместе со своей новой женой находился на территории Украины, а о местонахождении ребенка не было никакой информации, Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Как рассказала E1.RU мама девочки Анастасия Разумова, дело было возбуждено по факту безвестного исчезновения её дочери. С 2020 года отец Полины решением суда был ограничен в родительских правах.

Сам мужчина для того, чтобы доказать, что девочка жива, завёл в Instagram аккаунт, где выкладывал фото дочери с листами бумаги, на которых была написана актуальная дата. Также он вёл переписку с подписчиками от лица девочки.