Девочку из Нижнего Тагила, в теле которой врачи оставили обломок иглы, согласились оперировать в Москве

Девочку из Нижнего Тагила, в организме которой остался обломок пластиковой иглы катетера после забора крови в перинатальном центре, вместе с её мамой Евгенией Макаровой приняли в Филатовской больнице в Москве, ребёнка готовят к операции, сообщает НТВ.

Девочка родилась 19 января в перинатальном центре Нижнего Тагила. В день предполагаемой выписки, 22 января, медики сообщили родственникам, что в теле ребёнка находится обломок пластикового катетера. Малышку и её маму направили в Детскую областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге. Кровь у ребёнка брали сразу же после рождения, но об инциденте родственникам сообщили только спустя три дня. Пластиковая часть катетера оказалась в одном из желудочков сердца. 24 января на повторном УЗИ выяснилось, что она перекочевала к лёгкому, где и зафиксировалась.

По словам родственников, в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге врачи отказались оперировать девочку, так как она недостаточно окрепла. 10 февраля её вместе с мамой выписали из Областной клинической больницы Екатеринбурга.

Специалисты Филатовской больницы в Москве изучили медицинские документы Дианы, сделали вывод, что операцию важно сделать как можно быстрее, и предложили маленькой пациентке госпитализацию. Сейчас девочку готовят к операции.

«Я переживаю, что с ней может что-то случиться. Сказали, что он зафиксирован, но вдруг он куда-нибудь там перетечёт. Говорят, может воткнуться где-нибудь, ещё что-то», — рассказала мама девочки Евгения Макарова.

Главный врач Демидовской больницы, где родилась Диана, уверен, что в его подчинении только опытные медики, неспособные на ошибки. В больнице объясняют ЧП с катетером браком изделия.

«Нарушений в действиях медперсонала в установке венозного катетера не выявлено. Проверка покажет, в чём заключается недоброкачественность изделия», — отметил главный врач Демидовской городской больницы Нижнего Тагила Сергей Овсянников.

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