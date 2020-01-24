В роддоме Нижнего Тагила врачи оставили в теле ребёнка кусок иглы. Инородный предмет через сердце проник в лёгкое

Родственники новорождённой девочки, в организме которой остался обломок пластиковой иглы катетера после забора крови в перинатальном центре, обратились в прокуратуру. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Девочка родилась 19 января в перинатальном центре Нижнего Тагила. По словам дедушки малышки, выписка должна была состояться 22 января, но в тот день медики сообщили, что в теле ребёнка находится обломок пластикового катетера. Девочку и её маму отправили в Детскую областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге.

По словам дедушки новорождённой, кровь у неё брали в первые 5–10 минут после рождения, но об инциденте родственникам сообщили только спустя три дня. Пластиковая часть катетера оказалась в одном из желудочков сердца. 24 января на повторном УЗИ выяснилось, что она перекочевала к лёгкому, где и зафиксировалась.

«Мне позвонили 21 января и сказали, что 22-го выпишут и повезут в больницу на Красный Камень — ребёнок немного недоношенный. Я на работе взял отгул, купили торт, шампанское. Врач выходит и говорит: “Сейчас поедете в Екатеринбург”. Мы удивились: “Почему?” Нам говорят: “А вы не в курсе?” Тогда нам всё объяснили», — приводит портал слова отца девочки.

По его словам, с тех пор он вместе с супругой находится в уральской столице в ожидании операции дочери. Кардиологи пока отказались делать операцию. Говорят, что ребёнку нужно окрепнуть. Каждый день малышке делают УЗИ, следят за перемещением инородного тела.

Вчера, 23 января, семья подала жалобу в прокуратуру Ленинского района о неоказании медпомощи. Руководитель ведомства Владимир Мартынов подтвердил, что по заявлению планируется проверка. Главврач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников отказался давать комментарии порталу, сославшись на врачебную тайну.