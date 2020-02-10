Новорождённую девочку из Нижнего Тагила, в теле которой врачи оставили обломок иглы, выписали из больницы, так и не прооперировав

Новорождённую девочку из Нижнего Тагила, в организме которой остался обломок пластиковой иглы катетера после забора крови в перинатальном центре, 10 февраля выписали из Детской областной клинической больницы № 1 в Екатеринбурге. Игла по-прежнему находится в теле ребёнка.

Как рассказали родственники малышки TagilCity.ru, её выписали домой, поскольку врачи отказались проводить операцию — для совершения хирургических манипуляций девочке необходимо окрепнуть. Раз в две недели семья будет ездить в Екатеринбург на УЗИ. По словам дедушки ребёнка, инородное тело закреплено в районе лёгкого.

В настоящее время прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила проводит проверку в медучреждении, где пострадала девочка.

«Проверка ведётся. Ждём, пока Минздрав окончит проверку, а также ждём результатов проверки полиции. На их основе будет вынесено решение», — сообщил глава ведомства Владимир Мартынов.

Напомним, девочка родилась 19 января в перинатальном центре Нижнего Тагила. В день предполагаемой выписки, 22 января, медики сообщили родственникам, что в теле ребёнка находится обломок пластикового катетера. Малышку и её маму направили в Детскую областную клиническую больницу № 1 в Екатеринбурге. Кровь у ребёнка брали сразу же после рождения, но об инциденте родственникам сообщили только спустя три дня. Пластиковая часть катетера оказалась в одном из желудочков сердца. 24 января на повторном УЗИ выяснилось, что она перекочевала к лёгкому, где и зафиксировалась.