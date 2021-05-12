Детям-инвалидам в России официально разрешат без очереди посещать врача

В Госдуме разработали законопроект, который в случае принятия даст детям-инвалидам право приоритетного обслуживания в медучреждениях, пишут «Известия».

На сегодняшний день такое право официально имеют только взрослые с ограниченными возможностями здоровья.

По словам автора законопроекта, зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Максима Зайцева, причиной разработки документа стали именно жалобы граждан.

«По нескольким регионам к нам обращались избиратели. После этого мы стали изучать этот вопрос и обнаружили пробел в законодательстве. Дети-инвалиды зачастую получают отказы в поликлиниках и других медучреждениях, поэтому мы решили разработать эти поправки», — сообщил он.

По данным Пенсионного фонда России, всего в стране 11,7 млн инвалидов, 5,6% из них — дети: 402 тысячи мальчиков, 298 тысяч девочек.