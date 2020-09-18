Детский омбудсмен предложила запретить УДО для педофилов

Уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова считает, что для педофилов надо запретить возможность условно-досрочного освобождения (УДО) и льготные формы отбывания наказания, пишет ТАСС.

«Возможность освобождения по УДО за хорошее поведение и иные форматы так называемого льготного отбывания наказания должны быть исключены для этой категории осуждённых. Для педофилов никаких льготных форм отбывания наказаний, на наш взгляд, быть не должно»,— сказала Кузнецова.

Ранее она предложила создать реестр педофилов и установить пожизненный надзор за ними.

С предложением о создании реестра Кузнецова выступила после убийства и изнасилования двух девочек в Рыбинске Ярославской области. Сегодня, 18 сентября, подозреваемого задержали.