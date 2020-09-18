В Рыбинске задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух сестёр

Подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек 8 и 13 лет жителя Рыбинска Виталия Молчанова задержали, со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону пишет ТАСС.

Накануне Молчанов был объявлен в розыск после того, как СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и изнасиловании несовершеннолетних.

Напомним, мужчину подозревают в жестоком убийстве и изнасиловании дочерей его сожительницы — 8-летней Елены и 13-летней Яны. За помощь в поимке неоднократно судимого преступника губернатор региона Дмитрий Миронов пообещал награду в 500 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Ярославской области, трагедия произошла в ночь на 15 сентября. Истерзанные тела детей обнаружила мама девочек Валентина, когда вернулась со смены в больнице. Местные издания YarNews и «Ярновости» утверждают, что на месте преступления были найдены ножи и топоры, которые преступник использовал при убийстве, ряд СМИ пишут, что дети были расчленены.

По данным следователей, обе девочки были изнасилованы. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и изнасиловании, его расследует Главное следственное управление ведомства.