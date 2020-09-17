В Ярославской области разыскивают рецидивиста, убившего и изнасиловавшего двух малолетних падчериц

В Ярославской области разыскивается 41-летний житель Рыбинска Виталий Молчанов. Мужчину подозревают в жестоком убийстве и изнасиловании дочерей его сожительницы 8-летней Елены и 13-летней Яны. За помощь в поимке неоднократно судимого преступника губернатор региона Дмитрий Миронов пообещал награду в 500 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте СУ СКР по Ярославской области, трагедия произошла в ночь на 15 сентября. Истерзанные тела детей обнаружила мама девочек Валентина, когда вернулась со смены в больнице. Местные издания YarNews и «Ярновости» утверждают, что на месте преступления были найдены ножи и топоры, которые преступник использовал при убийстве, ряд СМИ пишут, что дети были расчленены.

По данным следователей, обе девочки были изнасилованы. СК возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и изнасиловании, его расследует Главное следственное управление ведомства.

В зверской расправе над детьми заподозрили сожителя их матери. Ярославские издания пишут, что мужчина ранее был судим за убийство, изнасилование, насильственные действия сексуального характера, незаконное лишение свободы и надругательство над телами умерших. Как рассказала в своём Instagram детский омбудсмен Анна Кузнецова, Молчанов ранее был осуждён на 9 лет за изнасилование и убийство ребёнка. Суд в Екатеринбурге вынес ему приговор в июле 2010 года, а в декабре 2019 года он вышел на свободу. Молчанов уехал в Рыбинск, где устроился на кабельный завод. Как пишет 76.ru со ссылкой на знакомых семьи, Валентина не знала о судимостях своего нового избранника.

Женщина познакомилась с Виталием Молчановым в марте этого года на сайте знакомств. В начале июля Валентина приехала в Рыбинск из Омска, чтобы познакомиться лично, а спустя три недели перевезла туда дочерей и устроилась работать медсестрой в больнице. По одной из версий, которую приводят СМИ, Молчанов совершил убийство из ревности, поскольку мать девочек провела на работе больше суток.

По данным издания НГС, отец убитых девочек — офицер полиции. «Медузе» удалось узнать, что речь идёт о бывшем начальнике изолятора временного содержания и руководителе отделения уголовного розыска в посёлке Краснозёрское в Новосибирской области Валентине Сапрунове. Некоторое время назад мать девочек развелась с полицейским, переехала в Омск, а оттуда — в Рыбинск. Отец девочек заявил журналистам, что если бы он знал, что его бывшая жена живёт с бывшим заключенным, то забрал бы дочерей.