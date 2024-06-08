Дети, пропавшие в лесах Свердловской области 4 июня, нашлись 

10-летнюю Викторию и 12-летнего Григория, которые потерялись в лесах на востоке Свердловской области, сегодня нашли живыми.

Напомним, 4 июня Виктория и её брат Григорий вместе с дедушкой и двумя собаками ушли на рыбалку неподалёку от деревни Бурмакино Слободо-Туринского района и заблудились. Дедушка смог выйти из леса самостоятельно, а дети с собаками — нет, так как они разделились. В поисках участвовали 654 человека и 98 единиц техники.

Детей нашли сегодня ночью волонтёры из Екатеринбурга на лесной дороге.

«Удача улыбнулась четверым работникам службы безопасности регионального предприятия РМК Игорю Грекову, Вадиму Хасанову, Евгению Садритдинову и Виктору Крылову, имевших позывной “Ветер”. В зону поиска они прибыли вчера, 7 июня. Сегодня в 05:00 на двух квадроциклах мужчины отправились на патрулирование. Каждые 200 метров останавливались и громко кричали, чтобы привлечь внимание заблудившихся ребят. В 06:15, примерно в 10 километрах от дачного участка, по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали. В самое ближайшее время за проявленные оперативность и профессионализм, а также за помощь представителям МВД в поиске детей начальник свердловского гарнизона полиции Александр Мешков наградит волонтёров. Пока найденные брат с сестрой находятся на обследовании в Слободо-Туринской больнице, их питомцев забрали сотрудники полиции ОВД Байкалово, чтобы накормить и временно приютить. Огромное спасибо всем, кто остался неравнодушным к беде и оказал посильную помощь в розыске детей», — прокомментировал пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

В Минздраве Свердловской области сообщили, что детей госпитализировали в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы. Гриша и Вика находятся в состоянии средней тяжести, имеют признаки обезвоживания, но их жизни ничего не угрожает.