Александр Бастрыкин потребовал отчитаться о поиске двух пропавших детей в лесах Свердловской области 

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от свердловских следователей представить доклад о ходе расследования уголовного дела о пропаже двух детей.

Напомним, 4 июня 10-летняя Виктория и её 12-летний брат Григорий вместе с дедушкой и двумя собаками ушли на рыбалку неподалёку от деревни Бурмакино Слободо-Туринского района и заблудились. Дедушка смог выйти из леса самостоятельно, а дети с собаками — нет, так как они разделились. Чтобы их найти, ведутся масштабные поисковые мероприятия с привлечением сотрудников полиции, МЧС и волонтёров, в том числе из соседних районов и Тюменской области. По мнению поисковиков, шансы найти детей живыми всё ещё остаются высокими.