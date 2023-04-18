Десятиклассников Нижнего Тагила отправят на учебные сборы

С 5 по 9 июня 2023 года десятиклассники Нижнего Тагила примут участие в учебных сборах, следует из постановления мэрии.

«Организовать проведение пятидневных учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10-х классах муниципальных общеобразовательных учреждений и частного общеобразовательного учреждения “Православная гимназия во имя святого благоверного великого князя Александра Невского № 11”, в рамках освоения основной общеобразовательной программы среднего общего образования на базе муниципальных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ», — сказано в документе.

Для проведения занятий планируется привлечь военнослужащих в отставке, которые будут обучать ребят начальным знаниям в области обороны и основам военной службы.

До 1 мая этого года руководителям школ нужно разработать план проведения сборов, составить расчёт часов по предметам обучения, распорядок дня, подготовить мероприятия по охране жизни и здоровья учащихся и мерам безопасности. Военному комиссариату Нижнего Тагила и Пригородного района поручено оказать практическую и методическую помощь в организации сборов.

Отметим, что с нового учебного года во всех российских школах планируется ввести курс начальной военной подготовки (НВП). О том, что думают по поводу такого нововведения педагоги, родители школьников и психологи, читайте в нашем материале.