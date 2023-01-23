Депутаты вновь избрали главой Горноуральского городского округа Дмитрия Летникова

На выборах главы Горноуральского городского округа вновь победил Дмитрий Летников, сообщает ИА «Реальный Тагил». Решение об этом было принято сегодня, 23 января, на внеочередном заседании думы ГГО. За кандидатуру Летникова проголосовали 19 из 20 депутатов, один заседание пропустил.

На кресло главы Горноуральского городского округа претендовали шесть человек. Кроме Дмитрия Летникова, заявление подали бизнесмен и общественный деятель, руководитель ГБУ «Многофункциональный центр» Эдуард Артюгин, руководитель аппарата администрации округа Андрей Паньшин, общественник-эколог Рамиль Хакимов, ветеран МВД житель Лаи Александр Шиляев и экс-глава ГГО Николай Кулиш.

Документы кандидатов изучала специальная комиссия, которая затем проводила собеседование. Всех шестерых претендентов допустили до открытого голосования депутатов. Каждый из них представил свою программу работы, но на заседании думы Николай Кулиш снял свою кандидатуру. Планы кандидатов по развитию округа касались молодёжной политики, экономики, ведения бизнеса и поддержки сельхозпроизводителей.

Напомним, Дмитрий Летников, бывший директор Службы пригородных кладбищ, вступил в должность главы ГГО в 2018 году. Пять лет назад голосование было тайным, тогда за Летникова проголосовали 11 народных избранников.