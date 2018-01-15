Бывший директор Службы пригородных кладбищ 43-летний Дмитрий Летников вступил в должность главы Горноуральского городского округа (ГГО). Церемония инаугурации состоялась 13 января во Дворце культуры школьников. Напомним, депутаты думы ГГО выбрали нового главу территориального образования 28 декабря 2017 года в результате тайного голосования. Тогда за Летникова проголосовали 11 народных избранников.

Летников считается креатурой экс-главы округа Николая Кулиша, который отозвал свою заявку на конкурс. Собеседники агентства также сообщали, что Дмитрия Летникова неофициально поддерживали министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов и депутат Заксобрания, экс-глава Горнозаводского округа Михаил Ершов.

На кресло руководителя округа, помимо директора Службы пригородных кладбищ, также претендовали экс-депутат думы ГГО Александр Коновалов, замглавы администрации округа по ЖКХ и благоустройству территории Андрей Гебень и начальник управления ЖКХ тагильской администрации Егор Копысов. Считалось, что главным претендентом на пост главы округа является Егор Копысов (за него на заседании думы проголосовали восемь депутатов). Источники АН «Между строк» сообщали, что его кандидатуру лоббировал мэр Сергей Носов.

Дмитрий Геннадьевич Летников с 1992 по 1993 год работал монтажником санитарно-технических систем и оборудования, грузчиком на ВГОК НТМК им. В. И. Ленина. В 1996 году он трудился педагогом в детском досуговом центре Ленинского района, в 1998 году устроился слесарем в ГУП «Риом-ВМЗ». С 2001 по 2002 год работал торговым представителем в ООО «Интеллектуал», с 2004 по 2009 год — индивидуальным предпринимателем, после чего занял должность замдиректора ООО «Реквием-Урал». В 2013 году был назначен директором СМБУ Горноуральского городского округа «Служба пригородных кладбищ». Является депутатом думы ГГО VII созыва.