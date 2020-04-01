Депутаты областного Заксобрания на следующей неделе установят штрафы за нарушение самоизоляции

Депутаты Заксобрания Свердловской области 9 апреля проведут внеочередное заседание, на котором примут изменения в областной Кодекс об административных правонарушениях и пропишут штрафы за нарушение указа губернатора Евгения Куйвашева о полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса, со ссылкой на одного из парламентариев пишет Znak.com. Соавторами инициативы стали шесть парламентариев во главе со спикером Заксобрания Людмилой Бабушкиной.

Опрошенные изданием депутаты пока не раскрывают размер штрафов, которые будут установлены для уральцев за нарушение указа губернатора, так как сумма может быть изменена во время согласований, но, по словам одного из собеседников, размер будет не очень большим — главное, что у полиции появится возможность применять наказание к нарушителям. Сейчас полицейские этого сделать не могут.

На этом же заседании будут рассмотрены меры поддержки бизнесу, которые обещала предложить уполномоченный по правам предпринимателей региона Елена Артюх. В частности, она предлагала изменить региональный закон о налоге на имущество организаций, снизить ставку по упрощённой системе налогообложения, по патентам в качестве поддержки для малого и среднего предпринимательства.

По словам источника, спикер Людмила Бабушкина уже придумала, как обеспечить работу парламента с учётом мер профилактики коронавируса: во время заседаний депутаты будут сидеть через кресло друг от друга, чтобы между ними было расстояние не меньше метра, все парламентарии также будут обязаны надеть маски.

В Москве штраф для физических лиц за нарушение указа мэра Сергея Собянина предлагается в размере 4–5 тысяч рублей.

В России на сегодня зарегистрировано 2777 заражённых коронавирусной инфекцией. Все регионы России перевели в режим повышенной готовности, в большинстве из них уже принято решение об обязательной самоизоляции граждан в своих квартирах.

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