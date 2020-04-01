В Свердловской области полицейские будут проводить профилактические беседы с нарушившими режим самоизоляции

Свердловские полицейские начали проводить профилактические беседы с гражданами на предмет необходимости соблюдения рекомендаций по самоизоляции и социальной дистанции в условиях эпидемии коронавируса, прописанных в указе губернатора региона Евгения Куйвашева от 30 марта, со ссылкой на читателей пишет Znak.com.

Некоторых жителей региона останавливают на улице и, поинтересовавшись, почему человек не находится дома, напоминают о режиме самоизоляции. У кого-то остановили машину, рекомендуя не возить в салоне более одного пассажира, если они не являются членами его семьи.

«В настоящее время сотрудники МВД ориентированы на проведение профилактических мероприятий, если на улице ими замечено какое-либо скопление людей. В данном случае должна быть проведена беседа, в ходе которой гражданам рекомендуют разойтись на социально безопасную дистанцию (по указу губернатора для общественных пространств установлена дистанция в полтора метра), дабы не подвергать потенциальной опасности как себя, так и других лиц», — пояснил пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, наряды ГИБДД также ориентированы на профилактическую работу с населением.

Никаких штрафных санкций за нарушение рекомендаций по самоизоляции сейчас не предусмотрено, но в полиции рекомендуют гражданам не злоупотреблять и продолжать оставаться на самоизоляции, в том числе ограничить свои поездки даже на личном транспорте.

«Очень жаль, что находятся наши земляки, которые до сих пор сквозь пальцы смотрят на рекомендации главы региона. Вероятно, они по-прежнему надеются на русский авось, полагая, что горе обойдёт их стороной. В этой ситуации страшнее даже то, что такие лица своим поведением подвергают опасности других граждан», — отметил Горелых.

Другие собеседники издания в силовых органах не исключают, что ситуация может поменяться после вступления в силу законопроекта, который вчера одобрили в Госдуме: в соответствии с ним правоохранители получат возможность не только вести разъяснительные беседы, но и наказывать штрафами тех, кто не прислушивается к рекомендациям.

В России на сегодня зарегистрировано 2777 заражённых коронавирусной инфекцией. Все регионы России перевели в режим повышенной готовности, в большинстве из них уже принято решение об обязательной самоизоляции граждан в своих квартирах.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».