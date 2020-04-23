Депутаты Нижнего Тагила отказали общественникам в проведении референдума против строительства мусоросортировочного комплекса

Депутаты Нижнетагильской гордумы отказали активистам движения «Тагил за перемены» в проведении в городе референдума против строительства мусоросортировочного завода. Решение было принято сегодня, 23 апреля, на заседании коллегиального органа. За него проголосовали 18 из 25 присутствовавших в зале народных избранников. Большинство думцев сочли вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, не соответствующим требованиям законодательства. Их поддержала прокуратура Ленинского района.

«Городская дума рассмотрела ходатайство инициативной группы по проведению референдума на территории города по вопросу “Согласны ли вы установить для земельных участков вид “Р-1 — городские леса, лесопарки” с целью недопущения строительства мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО в черте Нижнего Тагила?”. Вопрос не соответствует требованиям ст. 12 ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ” и статей 3 и 4 регионального закона “О референдуме Свердловской области и местных референдумах”. Решение направлено в Избирательную комиссию Нижнего Тагила», — вынесла вердикт дума.

Ранее активисты движения «Тагил за перемены» обратились в местную избирательную комиссию с ходатайством о регистрации инициативной группы для проведения референдума. 9 апреля специалисты избиркома проверили наличие всех необходимых документов и приняли решение об их передаче в НТГД. Если бы депутаты одобрили вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, то группа была бы зарегистрирована. Но сейчас избирком имеет право отказать представителям ОД «Тагил за перемены» в этом.

Ранее, во время общегородского собрания, тагильские общественники попытались выпытать у представителей компании «Рифей» и Роспотребнадзора, насколько безопасно и законно строительство мусоросортировочного комплекса вблизи Нижнего Тагила (рядом с Кушвинским трактом).

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация заключила концессионное соглашение на 29 лет, напомним, займётся расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Их производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу.