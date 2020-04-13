Депутаты Нижнего Тагила рассмотрят вопрос о проведении в городе референдума против строительства мусоросортировочного комплекса

Депутаты Нижнетагильской гордумы до 29 апреля рассмотрят вопрос о проведении в городе референдума против строительства мусоросортировочного завода. Ранее активисты движения «Тагил за перемены» обратились в местную избирательную комиссию с ходатайством о регистрации инициативной группы для проведения мероприятия. 9 апреля специалисты избиркома проверили наличие всех необходимых документов и приняли решение об их передаче в НТГД. В течение 20 дней депутаты должны будут оценить вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, на соответствие требованиям законодательства.

«Мы находили ошибки, очень грубые, из-за которых документы не соответствовали тем требованиям, которые предъявляет закон. Поэтому сначала мы им (общественникам. — Прим. ред.) отказывали. Инициативная группа исправила те ошибки, на которые мы указали. Поэтому мы направили документы в нашу городскую думу, чтобы там проанализировали качество формулировки вопроса. Теоретически, если они сочтут формулировку не соответствующей требованиям закона, то мы откажем в регистрации инициативной группы», — пояснила председатель Нижнетагильской избирательной комиссии Лидия Брызгалова.

Ранее во время общегородского собрания тагильские общественники попытались выпытать у представителей компании «Рифей» и Роспотребнадзора, насколько безопасно и законно строительство мусоросортировочного комплекса вблизи Нижнего Тагила (рядом с Кушвинским трактом).

«На референдуме планировалось рассмотреть вопрос об установлении для земельных участков, на которых планируется возвести новый завод и организовать полигон, иного назначения — “городские леса, лесопарки”. Изменение вида территориальной зоны не позволило бы организовать строительство объектов обращения с ТКО в черте города», — писали ранее тагильчане в группе ОД «Тагил за перемены» в соцсетях.

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация заключила концессионное соглашение на 29 лет, напомним, займётся расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Их производительность составит не менее 185 тысяч тонн ТКО в год, срок эксплуатации — не менее 25 лет. Полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу. Ввод объектов запланирован на четвёртый квартал 2020 года. Согласно проекту концессии, право собственности (и, соответственно, лицензия) на них будет принадлежать муниципалитету, продукция и доходы — «Облкоммунэнерго».