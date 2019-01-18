Депутаты Нижнего Тагила обратятся к свердловскому министру ЖКХ Смирнову из-за шквала жалоб жителей на мусорную реформу

Депутаты Нижнетагильской гордумы попросят свердловского министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова предоставить информацию по размерам и составляющим тарифов на обращение с ТКО в других городах региона. Народные избранники хотят посмотреть структуру тарифа на вывоз твёрдых коммунальных отходов в Нижнем Тагиле в сравнении с разными территориями.

С 1 января этого года всеми организациями, которые работают с ТКО, в регионе управляют три регоператора. В так называемой Северной зоне, в которую входят 23 муниципальных образования с центром в Нижнем Тагиле, вывоз ТКО отдали филиалу тюменской компании «Рифей», в восточной зоне с центром в Екатеринбурге — ЕМУП «Спецавтобаза», в западной зоне с центром в Первоуральске — «ТБО "Экосервис"». Разброс цен для жителей области за вывоз мусора составляет от 117 до 182 рублей в месяц с человека в зависимости от места проживания и типа жилья. В Тагиле жители многоквартирных и частных домов теперь будут платить за обращение с ТКО как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно.

«Людей волнует сегодня, по сути, не сам уровень тарифа, а его величина в сравнении с другими регионами, — отмечает спикер Нижнетагильской гордумы Алексей Пырин. — Она везде разная, где-то меньше, и это, естественно, вызывает вопросы. Ответить на них крайне сложно, потому что нет нужной для этого информации. У нас есть раскладка по тарифу, который установлен в Северной зоне. Создана рабочая группа из представителей ТОСов, администрации, депутатов, вместе с “Рифеем” они смотрят структуру тарифа, анализируют её. По другим территориям развёрнутой информации у нас нет, поэтому мы и подготовили запрос в министерство ЖКХ, мы его отправим вместе с обращениями граждан, которые к нам поступили. Хотим посмотреть в сравнении, почему у нас тариф один, а у других другой, что меняется — транспортное плечо, ещё что-то».

Текст обращения в областное министерство планируется рассмотреть на ближайшем заседании думской комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству, оно состоится 23 января. Попросить у Смирнова дополнительную информацию депутаты решили после того, как жители Тагила буквально завалили гордуму просьбами «защитить от воров и грабителей во власти, от узаконенного грабежа в виде тарифа на вывоз ТБО» и снизить тариф «до 52 рублей, именно такой тариф применён в Уфе». Всего в НТГД поступило 85 обращений с одинаковым содержанием, одно из них от руководителя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина. Ранее текст обращения был размещён в группе общественного движения в соцсети «ВКонтакте», администраторы группы призывали горожан сделать максимальный репост.

Ранее сегодня депутат Госдумы Алексей Балыбердин попросил Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить законность включения инвестиционной составляющей в тариф на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле. Его обращения уже прокомментировал свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, упрекнув парламентария в незнании федеральных законов.

«Готов ещё раз приехать в Тагил и повторно провести встречи. Об этом мы договорились уже с администрацией города и депутатами. Только поднятие волны недовольства не способствует выполнению поручения президента. Чтобы снизить тариф, возможно частичное погашение затрат инвестиционного проекта из целевых средств федерального бюджета либо созданной федеральной компании. Предлагаю вам проработать с федеральными органами этот вопрос. Мы уже в этом направлении работаем», — написал Николай Смирнов депутату Госдумы в Facebook.

Многие тагильчане считают тариф на вывоз ТКО необоснованным и требуют его пересмотреть. Кроме того, с начала года жители многоквартирных и частных домов жалуются в администрацию Нижнего Тагила на деятельность «Рифея» и управляющих компаний при помощи сервиса «Городской контроль». 520 жалоб от горожан поступило за новогодние каникулы на телефон горячей линии регионального оператора.