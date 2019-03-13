Депутаты и чиновники Нижнего Тагила выступили против создания в городе новой футбольной команды  

Сегодня, 13 марта, депутаты постоянной комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму Нижнетагильской городской думы рассмотрели предложение президента городской федерации футбола Евгения Исакова, тренеров спортшкол «Спутник» и «Уралец» о создании объединённой юношеской команды. По словам Исакова, лучшие выпускники этих школ могут достойно представлять Нижний Тагил на областном уровне при минимальном бюджете около одного миллиона рублей в год.

Замглавы города по соцполитике Валерий Суров отметил, что одного миллиона рублей всё равно не хватит на содержание команды, и предложил обсудить этот вопрос с предприятиями города.

«Я за то, чтобы воспитанники наших спортшкол оставались здесь и занимались дальше. Если наши предприятия готовы оказать помощь в создании такой команды, где соберутся лучшие игроки из всех спортшкол, то вопросов нет, а если это повесить только на городской бюджет, то я против. Тогда почему бы нам не создать свою команду по кикбоксингу, боксу? Завтра такие вопросы могут возникнуть. Тогда мы не только футбол не разовьём, но и похороним то, что уже есть», — сказал чиновник.

Начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева считает, что городу достаточно одной команды «Уралец-НТ», которая выступает в 3-й лиге зоны «Урал — Западная Сибирь».

«В прошлом году из 34 заявленных спортсменов 29 были в возрасте от 16 до 22 лет. Чем это не молодёжная команда? Мы её готовы финансировать. Просто надо всем тренерам сесть за стол переговоров и на базе “Уральца-НТ” играть в 3-м дивизионе. Для молодых спортсменов это самый подходящий вариант для перехода в большой спорт», — считает Еремеева.

Депутат гордумы Олег Перминов согласился с мнением представителей администрации и заявил, что создание ещё одной команды нецелесообразно.

Председатель комиссии Гаджи Абдулов предложил начальнику управления выступить третейским судьёй в этом вопросе, собрать все заинтересованные стороны и найти компромиссное решение.