Президент федерации футбола Нижнего Тагила ищет миллион рублей на создание новой футбольной команды

В Нижнем Тагиле может появиться объединённая футбольная команда «Спутник-Уралец». Об этом АН «Между строк» заявил президент городской федерации футбола Евгений Исаков. За идею создания общей команды выступили тренеры спортшкол олимпийского резерва «Спутник» и «Уралец».

«Выпускников футбольных секций этих спортшкол, в основном 2002 года рождения, хотели привлекать за ФК “Уралец-НТ”, но у нас уже был горький опыт с этим клубом, — говорит Исаков. — Когда только “Уралец-НТ” появился, туда сразу забрали человек 12 из этих школ, но сейчас осталось играть только двое. Не каждый подросток в 16 лет может играть наравне со взрослыми мужиками. Отсюда и результаты такие плачевные. И вот чтобы ребята немного возмужали, пообтёрлись, было решено создать объединённую команду и заявиться на первенство области среди юношей».

Футболисты направили в адрес спикера Нижнетагильской гордумы Алексея Пырина письмо с предложением поддержать их начинание. Депутат перенаправил предложение заместителю главы города по соцполитике Валерию Сурову, но в администрации заявили, что денег на содержание ещё одной команды кроме «Уральца-НТ» в бюджете на 2019 год не предусмотрено.

«Мы объяснили, что эти же ребята будут здесь не только тренироваться, но и учиться. Сейчас все говорят о том, что молодёжь уезжает из Нижнего Тагила, для этого и студенческий кампус собираются строить. А эти молодые ребята видят, что в них здесь не заинтересованы, и, конечно, думают о том, чтобы уехать. Все же на перспективу смотрят, — считает функционер. — У нас много талантливых ребят занимается, и чтобы они не затерялись и попали потом в хорошие руки, нужна общая команда. И чтобы в городе был не номинальный клуб, как сейчас, а команда, которая что-то решает на футбольном поле».

По словам Исакова, для поддержания команды необходимо около миллиона рублей в год. Сегодня предложение тренеров рассмотрят на заседании постоянной комиссии по молодёжной политике, физической культуре, спорту и туризму НТГД.