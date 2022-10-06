Депутаты Госдумы решили разобраться, как были потрачены средства на подготовку к мобилизации

Главы комитетов Госдумы по обороне и безопасности попросили генпрокурора РФ Илью Краснова разобраться, как тратились выделенные на финансирование тыла средства. Об этом заявил член думского комитета по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, пишет «Интерфакс».

«Позавчера председатели комитетов Картаполов и Пискарёв обратились к генеральному прокурору с просьбой разобраться, куда делись выделенные в полном объёме средства на обеспечение тыла. Деньги были выделены, имущества на мобилизацию нет. Внимание, вопрос: где?» — сказал Андрей Гурулёв.

17 октября комитет Госдумы по обороне обсудит на закрытых слушаниях проблемы обеспечения мобилизованных формой и оружием. На заседании будут присутствовать замминистра обороны России Алексей Криворучко и Михаил Мизинцев.

Напомним, в нижнетагильском отделении Красного Креста с начала спецоперации на Украине ведут сбор помощи для тагильских контрактников. Сейчас организация собирает помощь и мобилизованным. Жительница Нижнего Тагила Ирина Мельникова организовала акцию по пошиву варежек, балаклав и баффов для мобилизованных, а в посёлке Баранчинский для проходящих обучение в воинской части в Елани новобранцев заготавливают дрова.