Жителей посёлка Баранчинский попросили заготовить дрова для военной части в Елани, где размещают мобилизованных

Жители посёлка Баранчинский под Нижним Тагилом будут заготавливать дрова для мобилизованных, которые проходят обучение в воинской части в Елани. В паблике во «ВКонтакте» «Баранчинский! Защитим посёлок вместе» выложили пост, в котором призывают неравнодушных сельчан принять участие в благотворительной акции.

«Уважаемые баранчинцы! В субботу, 1 октября, на территории завода БЭМЗ, вход перед магазином “У рябины”, будет производиться заготовка дров для воинской части, где часть мобилизованных проходит обучение. Просим вас на добровольной основе (можно с пилой или колуном) подойти к 9 утра и внести свой вклад в помощь нашим землякам. Будет организован горячий обед», — говорится в паблике.

Как пояснил АН «Между строк» организатор акции Андрей Ложаускас, помимо дров, общественники собирают постельные принадлежности для воинской части.

«Будем заготавливать дрова для воинской части, где мобилизованные должны проходить подготовку. Они живут в полях во время учений, им нужно топить печки в палатках, но дров нет. Для этого мы и организовали акцию. Дрова будут по 30 сантиметров, чтобы помещались в печки, хотим отправить несколько грузовиков. Мы бесплатно оказываем такую помощь. Помимо дров, мы ещё покупаем одеяла, подушки, матрацы для вывоза в часть», — рассказывает Андрей.

В Нижнем Тагиле швеи занялись изготовлением варежек, баффов, балаклав для мобилизованных. А участницы свердловских мотоклубов «Уральские ведьмы» и «Стальные кони» организовали сбор вещей, медикаментов и средств первой необходимости.