Депутаты Госдумы предложили поднять призывной возраст до 50 лет для получивших российский паспорт

Депутаты Госдумы РФ Алексей Журавлёв (ЛДПР), Александр Бородай («Единая Россия») и Михаил Шеремет («Единая Россия») внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект об увеличении призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство, следует из думской базы проектов.

«В настоящее время, как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, уклоняются от постановки на воинский учёт или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, по действующему законодательству который составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к документу.

Поправки предлагается внести в часть 1 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». Авторы инициативы упомянули о рейде в Санкт-Петербурге, в ходе которого в военкоматы доставили около 100 выходцев из других стран, получивших российское гражданство.

«В августе 2023 года в Санкт-Петербурге был проведён полицейский рейд, в рамках которого в военкоматы для постановки на воинский учёт были доставлены около 100 выходцев из других стран, получивших гражданство Российской Федерации. Это немыслимые цифры, полученные в результате двухдневного рейда. Согласно статистике МВД России, за январь-октябрь 2023 года российское гражданство получили более 318 тысяч иностранных граждан, основную часть составляют выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана», — отмечают законодатели.

Они подчёркивают, что каждый гражданин РФ обладает на её территории всеми правами и свободами и несёт равные обязанности, предусмотренные Конституцией, следовательно, каждый гражданин, независимо от способа приобретения гражданства, обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту.

«Наибольшую актуальность данный вопрос приобрёл в условиях проведения специальной военной операции. Предлагаемый законопроект позволит решить данные проблемы и восстановить справедливость», — считают депутаты.

Ранее в ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом провели рейд по профилактике воинского учёта среди лиц, недавно получивших российское гражданство. Мероприятие было проведено 4 января сотрудниками 482-го военного следственного отдела СК РФ и представителями военного комиссариата при поддержке ОМОНа.

В СК уточнили, что в ходе мероприятия лицам были вручены повестки, по которым те обязаны встать на воинский учёт в установленный законом срок. Рейд проходил в местах потенциального скопления трудовых мигрантов, в частности на продуктовых рынках, уточнили в ведомстве.

Напомним, МВД РФ провело проверку всех преступников, получивших гражданство России. По данным министерства, с 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года в отношении новых граждан РФ, нарушивших закон, вынесено 62 решения о прекращении гражданства. Такие решения принимаются на основании закона от апреля 2023 года, где за отдельные преступления предусмотрено прекращение приобретённого гражданства. При этом не имеет значения, когда было совершено преступление или действие.

Ранее Центральный суд Челябинска принял решение о прекращении российского гражданства в отношении двух братьев, приехавших в РФ из ближнего зарубежья, за уклонение от воинского учёта.