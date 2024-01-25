МВД РФ проверит всех преступников, получивших российское гражданство, чтобы рассмотреть вопрос о его прекращении

МВД РФ проводит проверку всех преступников, получивших гражданство России, сообщает пресс-служба ведомства.

«МВД России проводится проверка по установлению всех натурализованных граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении», — сказано в сообщении.

По данным министерства, с 26 октября 2023 года по 10 января 2024 года в отношении новых граждан РФ, нарушивших закон, вынесено 62 решения о прекращении гражданства. Такие решения принимаются на основании закона от апреля 2023 года, где за отдельные преступления предусмотрено прекращение приобретённого гражданства. При этом не имеет значения, когда было совершено преступление или действие.

В ведомстве отмечают, что с октября 2023 года решения о прекращении гражданства выносились по таким преступлениям, как насилие в отношении представителя власти, изнасилование и незаконный оборот наркотиков. Больше всего решений принято в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Челябинской, Оренбургской, Нижегородской, Тверской областях и в Красноярском крае. После отбытия наказания, лица, совершившие такие преступления, были удалены с территории России.

Ранее Центральный суд Челябинска принял решение о прекращении российского гражданства в отношении двух братьев, приехавших в РФ из ближнего зарубежья, за уклонение от воинского учёта.