Суд в Челябинске впервые в России лишил гражданства двух мигрантов за уклонение от воинского учёта

Центральный суд Челябинска принял решение о прекращении российского гражданства в отношении двух братьев, приехавших в РФ из ближнего зарубежья, за уклонение от воинского учёта, сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

Решение о лишении гражданства принято в отношении молодых людей в возрасте 21 и 24 лет. В ведомстве отметили, что нарушение обнаружили ходе операции «Нелегальный мигрант».

«При подаче заявления на приобретение гражданства РФ молодые люди предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность. Исходя из этого Центральный суд Челябинска принял решение о прекращении в их отношении российского гражданства, а затем, рассмотрев апелляционную жалобу, его оставил без изменений Челябинский областной суд», — отметили в МВД региона.

Теперь они должны добровольно покинуть Россию или же будут депортированы.

Начальник отдела управления по вопросам миграции челябинского МВД Елена Довбенко в разговоре с «Интерфаксом» отметила, что решение о лишении гражданства из-за неявки на постановку на воинский учёт принято впервые в России.

Закон о лишении приобретённого гражданства действует в РФ с октября 2023 года. Список уголовных статей, из-за которых могут лишить гражданства, состоит из 60 пунктов, среди которых диверсия (ст. 281 УК РФ), дезертирство (ст. 338 УК РФ), публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) и другие.

