В закрытом городке под Нижним Тагилом провели рейд по вручению повесток мигрантам, недавно получившим гражданство РФ

В ЗАТО Свободный под Нижним Тагилом провели рейд по профилактике воинского учёта среди лиц, недавно получивших российское гражданство. Мероприятие было проведено 4 января сотрудниками 482-го военного следственного отдела СК РФ и представителями военного комиссариата при поддержке ОМОНа.

В СК уточнили, что в ходе мероприятия лицам были вручены повестки, по которым те обязаны встать на воинский учёт в установленный законом срок. Рейд проходил в местах потенциального скопления трудовых мигрантов: в частности, на продуктовых рынках, уточнили в ведомстве.

Отметим, в новогодние праздники военные следователи в Свердловской области провели рейды в общественных местах не только в Свободном. Как сообщает Ura.ru, аналогичные мероприятия в минувшие праздники прошли в Екатеринбурге, где было выявлено 15 «новоиспечённых» россиян, уклоняющихся от воинской службы. Всего с начала ноября 2023 года на учёт в военкоматы встали более 400 мигрантов.