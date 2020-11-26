Депутаты Госдумы отклонили законопроект о выходном дне 31 декабря

Госдума на заседании 26 ноября отклонила законопроект о ежегодном переносе одного из выходных дней на 31 декабря, пишет ТАСС. Предполагалось, что правительство будет прибегать к данному сценарию в том случае, если предпраздничный день выпадает на рабочие будни.

«Все прекрасно понимают, что полноценной работы 31 декабря нет. У людей предпраздничное настроение, многие берут отпуск за свой счëт, многие просто берут отгул, договариваются с работодателями», — сказал один из соавторов законопроекта, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) на заседании.

Коллеги Нилова к его словам не прислушались. 101 парламентарий проголосовал за отклонение законопроекта, лишь один инициативу поддержал.

Законопроект был внесëн в Госдуму в конце ноября прошлого года. Однако не получил поддержку кабмина и профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Отметим, в 2021 году 31 декабря будет выходным. Соответствующее постановление в октябре приняло правительство.