Депутаты Госдумы намерены обжаловать в КС новое наказание за нарушения на митингах

Депутаты Госдумы выступили против ужесточения наказания за нарушения на митингах. Сейчас они начали собирать подписи, чтобы оспорить нововведение в Конституционном суде.

Законопроект, ужесточающий наказание за нарушения на митингах, депутаты Госдумы одобрили большинством голосов 10 февраля. В конце месяца эту норму подписал президент Владимир Путин. Она предполагает, что штрафы за неподчинение требованиям сотрудников силовых структур на массовых акциях протеста должны увеличиться в четыре раза: с 1000 до 4000 рублей за однократное нарушение. За повторное неповиновение законом были введены обязательные работы на срок до 200 часов. Раньше такое наказание в КоАП не предусматривалось.

Однако сейчас депутаты считают, что обязательные работы за неповиновение правоохранителям нарушают Конституцию РФ. Под запросом подписались уже более 50 из необходимых 90 законодателей. В обращении парламентариев в КС также говорится, что наказание в виде обязательных работ противоречит ещё и Конвенции Международной организации труда, пишет «Коммерсантъ».