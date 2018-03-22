Депутат Оксана Пушкина поддержала СМИ из-за скандала со Слуцким

Зампред комитета Госдумы по делам семьи, телеведущая Оксана Пушкина поддержала реакцию РБК и «Коммерсанта» в ответ на отказ расследовать обвинения в домогательствах Леонида Слуцкого, пишет РИА Новости.

«Молодцы! Порадовалась за свой цех. Собственно, и мои нынешние коллеги своих не сдают. Прецедент создан», — заявила Пушкина.

Депутат подчеркнула, что проблему сексуальных домогательств «надо решать с помощью законодательства», и пообещала сделать всё, что от неё зависит. Ранее она заявляла о планах внесения соответствующей поправки в законопроект о гендерном равенстве в трудовых отношениях. Проект был разработан группой депутатов во главе с нынешним спикером Госдумы Вячеславом Володиным ещё в 2003 году, но принят только в первом чтении.

Накануне, 21 марта, комиссия Госдумы по вопросам депутатской этики рассмотрела жалобы продюсера телеканала «Дождь» Дарьи Жук и корреспондента «Русской службы Би-Би-Си» Фариды Рустамовой. Председатель комиссии Отари Аршба заявил, что депутаты не нашли нарушений в поведении Слуцкого. После этого РБК заявил об отзыве своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы из-за несогласия с заключением комиссии по этике. «Коммерсантъ» отреагировал на решение депутатов отказом от сотрудничества со Слуцким и комиссией по этике.

Редакция АН «Между строк» поддерживает требования о проведении объективного разбирательства в отношении депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Сексуальные домогательства политиков к журналисткам недопустимы и должны служить поводом для лишения должностей и мандатов.