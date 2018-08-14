Депутат Госдумы Наталья Поклонская вышла замуж. Свадьба прошла в Крыму

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская вышла замуж за руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьёва. Свадьба состоялась в минувшие выходные в Крыму, сообщает портал Daily Storm.

Супругом 38-летней Натальи Поклонской стал 47-летний омбудсмен, заслуженный юрист России Иван Соловьёв, у него имеются один орден и две медали от Русской православной церкви. Ранее он работал в силовых структурах — был старшим следователем по особо важным делам, руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, когда его возглавляла Ирина Яровая. После перешёл в аппарат уполномоченного по правам человека.

Гости церемонии рассказали журналистам, что «свадьба была скромная, но со вкусом». На торжестве присутствовали коллеги Натальи Поклонской по Госдуме, родственники, представители силовых структур. Сама Поклонская заявила, что «пока не готова комментировать личную жизнь». Добавим, для 38-летней Натальи Поклонской это первый брак. У неё есть 13-летняя дочь.

Ранее скандальный политик Поклонская стала единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим в Госдуме против пенсионной реформы.