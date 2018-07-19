Единственным противником пенсионной реформы в «Единой России» стала Наталья Поклонская

Единственным депутатом от «Единой России», проголосовавшим в Госдуме против пенсионной реформы, оказалась Наталья Поклонская, пишет Znak.com.

Кроме того, ещё восемь единороссов — Сергей Железняк (заместитель секретаря генсовета ЕР), Николай Борцов, Григорий Балыхин, Виктор Игнатов, Виталий Милонов, Вячеслав Фетисов, Дмитрий Юрков и Олег Колесников — не стали участвовать в голосовании.

«Дождь» отмечает, что Сергей Железняк категорически отказался голосовать за повышение пенсионного возраста и по этой причине проигнорировал сегодняшнее заседание Госдумы. В пресс-службе «Единой России» заявили, что он находится на больничном.

Напомним, сегодня Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Документ поддержали 328 парламентариев, против проголосовали 104.

Президиум фракции «Единая Россия» изначально принял решение о консолидированном голосовании за принятие законопроекта. Представители оппозиционных фракций Госдумы — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — заявили о том, что реформу не поддерживают.

Согласно законопроекту о повышении пенсионного возраста в России, женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо нынешних 55 лет, а мужчины — в 65 лет вместо 60. Реформу хотят начать с января 2019 года и повышать пенсионный возраст постепенно. Для мужчин повышение завершится в 2028 году, для женщин — в 2034-м.