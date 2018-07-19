Госдума одобрила законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект правительства о поэтапном повышении с 2019 года пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Законопроект поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой.

Проект пенсионной реформы в парламенте представлял министр труда Максим Топилин. По его словам, реформа позволит впервые за всю историю России проиндексировать пенсии более чем в два раза по сравнению с инфляцией. С 2019 года пенсии будут повышаться на 1000 рублей, в результате к 2024 году средний размер пенсии по старости составит 20 000 рублей.

Топилин упомянул о предусмотренных льготах с трудовым стажем от 40 лет для женщин и от 45 лет для мужчин, а также о досрочном выходе на пенсию для работников вредных и опасных производств, женщин с пятью и более детьми, инвалидов, чернобыльцев.

Несмотря на поддержку реформы профильным комитетом Госдумы, его председатель Ярослав Нилов выступил против законопроекта.

Фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» реформу также не поддержали. Коммунисты пришли в зал пленарных заседаний с плакатами против пенсионной реформы. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал пенсионную реформу безнравственной и циничной. Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия проявляет «солидарность с гражданами, которых обманула власть», потому выступает против повышения пенсионного возраста. По мнению лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, также не поддержавшего реформу, срок продолжительности жизни удалось увеличить прежде всего за счёт снижения младенческой смертности, а значит, один из главных доводов правительства при продвижении реформы несостоятелен.

Во время заседания парламента у здания Госдумы собрались несколько десятков человек, в том числе лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, которые провели пикет против реформы.