У здания Госдумы проходит серия пикетов против пенсионной реформы

Возле здания Госдумы, где сегодня обсуждается законопроект о повышении пенсионного возраста, проходит серия одиночных пикетов, в которой участвуют члены партий КПРФ, «Коммунисты России» и «Яблоко», а также участники движения «Левый фронт» и «Конфедерации труда», пишет «Интерфакс». Посмотреть трансляцию с акции можно на YouTube-канале «Рупор Москвы».

По словам главы московского отделения «Яблока» Сергея Митрохина, проведение пикетов согласовано с префектурой ЦАО. В руках участники акции держат разноцветные плакаты с надписями, которые критикуют новую пенсионную реформу правительства.

«Мимо идущим депутатам мы чётко высказываем свою позицию, что голосовать за данный закон — это просто предавать свой народ, идти против своих граждан. Думаю, нас услышат», — подчеркнул лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов.

Обе стороны тротуара Охотного ряда отделены полицейскими ограждениями, на месте проведения акции присутствует несколько сотрудников полиции, внешних признаков усиления мер безопасности у здания Госдумы нет.

Накануне в парке «Сокольники» состоялся согласованный митинг против пенсионной реформы, на который, по данным ГУ МВД Москвы, вышли 1,5 тысячи человек. В Санкт-Петербурге, где митинг не был согласован, полицией задержано 17 человек.