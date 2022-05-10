День Победы. История праздника в Нижнем Тагиле 

Вчера Нижний Тагил отметил День Победы — самый главный праздник для россиян. В нём навсегда слились величие и печаль, народная гордость и память, блеск орденов и седина ветеранов. Последние годы праздничные мероприятия, посвящённые 9 Мая, воспринимаются тагильчанами как событие вполне привычное, само собой разумеющееся, хотя так было не всегда. Поэтому мы попросили нашего автора Дмитрия Кужильного рассказать историю праздника, которому в этом году исполняется 57 лет.



Парад военной техники 9 мая в Нижнем Тагиле (фото автора)



Первоначально День Победы был установлен указом Президиума Верховного совета СССР от 8 мая 1945 года «Об объявлении 9 мая праздником Победы». В 1946 и 1947 годах День Победы был нерабочим днём, но в 1948 году выходной с 9 мая был перенесён на Новый год, и вплоть до 1965-го этот день считался рабочим. В течение 17 лет официальные праздничные мероприятия ограничивались торжественными собраниями, статьями в периодической печати, артиллерийскими салютами в Москве, Ленинграде и столицах ряда союзных республик. Военные парады в те годы также не проводились по идеологическим причинам: на международной арене Советский Союз позиционировал себя исключительно миролюбивым государством, а отказ от проведения военных парадов только подчёркивал это.

Возглавлявший в тот период отдел агитации и пропаганды ЦК ВКП(б) будущий главный идеолог СССР Михаил Суслов в своей статье для газеты «Правда» от 6 мая 1948 года писал:

«День великой Победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками не должен превращаться в демонстрацию нашего оружия. Советский Союз — миролюбивое государство, и его цель построения справедливого коммунистического общества, его стремление к миру во всём мире и так понятны каждому здравомыслящему человеку».

Впрочем, отмечать День Победы советским гражданам никто не запрещал. По окончании рабочего дня люди собирались в квартирах или во дворах домов за столами, накрытыми вскладчину, поздравляли друг друга, пели песни военных лет, вспоминали пережитые трудности.



9 мая 1954 года в квартире гидрогеолога ВРУ А. В. Тутунина (фото из семейного архива автора)



Отмечали праздник Победы и в рабочих клубах, где в этот день демонстрировались популярные фильмы. После чего шли в парки и скверы, где проходили концерты самодеятельных коллективов.



У Центрального клуба вагоностроителей 9 мая (фото неизв. автора, 1949 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/24-CENTRALNYJ-KLUB-VAGONOSTROITELEJ-9-MAJa-1949-GOD.jpg)



Положение изменилось после выхода указа Президиума Верховного совета СССР от 26 апреля 1965 года, который объявлял 9 мая нерабочим днём. Тогда же, в 20-ю годовщину Победы, был проведён и первый военный парад, на котором были показаны образцы современной военной техники, в том числе новейшие ракетные комплексы СПУ 8У253 с баллистическими ракетами средней дальности РТ-15.

Изначально военные парады в День Победы планировались только в юбилейные годы, раз в 10 лет. Но в 1985 году положение изменили и парады решили проводить раз в 5 лет. С 1991 по 1995 год парадов Победы на Красной площади не было. Затем в течение пяти лет они проходили без военной техники.

В Нижнем Тагиле военная техника на парадах Победы появилась в 1985 году. Тогда впервые по улицам города прошёл танк Т-34, тот самый, что был установлен перед центральной проходной «Уралвагонзавода». Примечательно, что танк, простоявший под открытым небом 40 лет, оказался работоспособным.

«Установили аккумуляторы, залили горючее, машина прочихалась и завелась. Двигателю дали поработать немного, механик сел за рычаги и через пару минут сообщил, что танк исправен и на ходу, — вспоминали заводчане. — Соорудили помост к пьедесталу, и танк сошёл с него своим ходом».



Танк-памятник сходит с пьедестала своим ходом (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/a-V-1946-godu-tank-T-34-85-byl-ustanovlen-na-pedestal-u-zavodskoj-prohodnoj-UVZ.-9-maja-1985-g-vpervye-uchavstvoval-v-parade-Pobedy.jpg)



Говорят, что впервые идея снять танк с постамента для участия в параде, посвящённом Дню Победы, была озвучена ещё в 1975 году. Но партийные органы города высказались категорически против: в те годы Советский Союз последовательно проводил политику «разрядки международной напряжённости», президент США Ричард Никсон и генсек КПСС Леонид Брежнев подписывали договоры о сокращении вооружений, поэтому «излишняя милитаризация советских праздников» была крайне нежелательна.

Второй раз идею с танком реанимировали накануне празднования 40-летия Победы. Вступивший 11 марта 1985 года в должность генерального секретаря ЦК КПСС Михаил Горбачёв с первых дней своего «царствования» старался сломать сложившуюся десятилетиями традицию тотального контроля партии над всем, что происходит в стране, и старался не душить инициативу, исходящую с мест. В 1985-м предложение снять с пьедестала танк и пустить его своим ходом во время проведения торжественных мероприятий, посвящённых 40-летию Победы, партийными органами города и области было встречено спокойно и даже получило одобрение. С той поры участие легендарной «тридцатьчетвёрки» в городских парадах Победы стало традиционным. А вести танк было доверено ветеранам «Уралвагонзавода» — механикам братьям Геннадию и Михаилу Болтиновым.

Танк-памятник на улицах Вагонки 9 мая 1985 года (фото неизв. автора / фрагмент ориг изображения) (http://историятагила.рф/imgbook7/3121.jpg) Танк Т-34 на проспекте Ленина 9 мая 1985 года (фото неизв. автора / фрагмент ориг изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii/2_9-maja-1985-god.-.jpg) Танк Т-34 на проспекте Ленина 9 мая 1985 года (фото неизв. автора / фрагмент ориг изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii/3_9-maja-1985-god-2.jpg) Механики Геннадий и Михаил Болтиновы (фото неизв. автора / фрагмент ориг изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii/9-maja-1985-g.-Tank-uchastvoval-v-parade-vpervye.-So-Znamenem-Gosudarstvennogo-Komiteta-Oborony.jpg)

Во второй половине 1960-х в Нижнем Тагиле зародилась добрая традиция посвящать празднику трудовые достижения, а также приурочивать к 9 Мая пуск предприятий, открытие социальных объектов. Традиционными стали субботники по благоустройству парков, скверов, дворов и улиц города, «вахты памяти» на заводах, встречи ветеранов с учащимися школ, училищ и техникумов. К празднику Победы были открыты мемориалы на площади Горняков и площади Славы, памятники у краеведческого музея, на Тагилстрое и Руднике имени III Интернационала.

Открытие памятника воинам-горнякам в посёлке Рудника им. III Интернационала (фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj/Maj-1976-go.-Otkrytie-pamjatnika-na-Rudnike.-kopija.jpg) Открытие памятника воинам-металлургам в Тагилстроевском районе (фото неизв. автора, 1970 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj/image-11.jpg)

Открытие первого в Советском Союзе памятника воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, также было приурочено ко Дню Победы. Тогда, в 1988 году, идеологический отдел ЦК КПСС объявил о том, что, так как советские воины-интернационалисты являются прямыми наследниками боевых традиций и воинской славы Красной армии, одержавшей победу в Великой Отечественной войне, 9 Мая становится праздником и для тех, кто воевал в Афганистане. Через два года данное решение было отменено Борисом Ельциным.

Первое торжественное шествие трудящихся и ветеранов Нижнего Тагила прошло 9 мая 1965 года, когда вся страна с размахом отмечала 20-летие Победы. Тогда же в тагильском небе впервые прогремел праздничный салют. С 1975 года в торжественных шествиях стали принимать участие сводные колонны рабочей и учащейся молодёжи. Поначалу отбор в такие колонны был довольно жёстким: нарушителей трудовой дисциплины, троечников, а также молодых людей, имеющих взыскания по комсомольской линии, к участию в шествии не допускали. Но позднее условия отбора стали мягче.

Учащаяся молодёжь на торжественном шествии 9 мая 1985 года (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii/2_9-maja-1985-god-.jpg) Учащаяся молодёжь на торжественном шествии 9 мая 1985 года (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/jubilejnye-majskie-i-nojabrskie-demonstracii/i-8.jpg)

В 1965 году в Советском Союзе зародилось ещё одно мероприятие, которое получило широкое развитие только в последние несколько лет. Акция «Бессмертный полк», которую везде стараются представить как «наиболее удачную форму патриотического воспитания молодёжи в новейшей истории России», зародилась более 55 лет назад. Инициаторами её стали ученики выпускных классов и преподавательский состав ряда школ Новосибирска. Тогда акция была посвящена 20-летию Победы и освещалась в местной прессе. Но инициатива новосибирских учителей и школьников не получила широкой поддержки в обществе.

С одной стороны, не сработали идеологи партии и комсомола, не обратившие на неё должного внимания. С другой — в те годы вопросы сохранения памяти об участниках Великой Отечественной не стояли так остро, как в наши дни. Тогда число живых участников войны исчислялось десятками тысяч, они были окружены вниманием общества и государства. Никто не сносил памятники павшим воинам, не пытался переписывать историю, не позволял себе кощунственных выпадов в адрес солдат-победителей, а потому акций, подобных «Бессмертному полку», проводить не было нужды: почитание памяти погибших в войне было у миллионов советских людей на генетическом уровне.

В Нижнем Тагиле инициативу новосибирцев поддержали, и в 1960–1970-х годах коллективы некоторых школ, училищ и техникумов выходили 9 Мая на митинги с портретами учеников, преподавателей или просто своих родственников, погибших на фронтах Великой Отечественной. Эти акции были разовыми и непостоянными.

Вспомнили о «Бессмертном полку» в 2004 году в Прокопьевске и Новокузнецке. Через три года к акции присоединилась Тюмень. В 2009-м акция вернулась в Новосибирск, а затем прошла ещё в 20 городах России. На этом этапе инициаторами мероприятия выступали региональные Советы ветеранов. Официальной же датой рождения «Бессмертного полка» считается 9 мая 2012 года, когда во время празднования Дня Победы по улицам Томска прошли более 6 тысяч человек с портретами своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной. На Средний Урал акция пришла в 2013 году.



Шествие «Бессмертного полка» в Нижнем Тагиле 9 мая 2015 года (фото автора)



Несколько слов надо сказать о традиционных спортивных мероприятиях, которые проводятся в Нижнем Тагиле в дни празднования Дня Победы. Старейшее из них — легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий» — впервые прошло в конце 1940-х годов. Надо отметить, что спортивные выступления и парады физкультурников стали неотъемлемой частью практически всех пролетарских праздников едва ли не с первых лет советской власти. Приурочивались они к любому более-менее значимому событию в жизни молодой Страны Советов и проходили всегда масштабно, с размахом, не испытывая недостатка внимания со стороны горожан. Видимо, поэтому и эстафета, и другие спортивные мероприятия, посвящённые Дню Победы, органично вписались в программу праздничных мероприятий.



Старт эстафеты на призы газеты «Тагильский рабочий» 9 мая 1980 года

(фото: Игорь Тарханов / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/sportivnyj-tagil/Jetafeta-Nachalo-80-h.-Arhiv-Igor-Tarhanov.-kopija.jpg)



Демонстрация техники на праздничных шествиях — это тоже давняя традиция, берущая своё начало в 1930-х годах. Правда, не всегда такие демонстрации проходили удачно, а одна из них закончилась трагически, но в конце концов прохождение техники во время демонстрации 9 Мая всё же стало традиционным в рамках праздничных мероприятий.



9 мая 2015 года (фото автора)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»