Демонтированные две недели назад незаконные рекламные перетяжки вновь появились на центральных улицах Нижнего Тагила

На проспекте Мира и на улице Победы вновь появились рекламные перетяжки. Как сообщает корреспондент АН «Между строк», не менее шести незаконных конструкций были замечены на проспекте Мира. Ещё одна перетяжка расположена на улице Победы.

Напомним, вопрос о сроках ликвидации перетяжек врип главы города Владиславу Пинаеву на его пресс-конференции 16 августа задавал журналист АН «Между строк».

«Вопрос мы обсудили уже, [руководитель аппарата администрации города Ленда] Андрей Евгеньевич здесь тоже присутствует и не даст мне соврать. Мы обсудили это с управлением внутренних дел и с Ленинской прокуратурой. Будут выданы все предписания по растяжкам, которые находятся в городе. Наше агентство АРИС примет при необходимости участие в их ликвидации — растяжек в городе не будет. Ленина должна быть той достойной и красивой улицей, которая нам досталась с предыдущих советских времён, и, я думаю, она будет приведена в соответствующий вид», — сказал тогда Владислав Пинаев.

Через пять дней после обещаний врип главы города рекламные фирмы добровольно демонтировали свои конструкции.

Позже бывший куратор рекламного рынка, руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда в интервью АН «Между строк» заявил, что ранее по всем перетяжкам их владельцам были выданы предписания на их демонтаж.